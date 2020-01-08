新竹縣政府推薦「尖石鄉」及「橫山鄉」參與交通部觀光局所辦理「2020台灣經典山城小鎮」，由各縣市政府推薦，配合「脊樑山脈年」年度觀光主題，經遴選後成為30個小鎮之2，交通旅遊處長游志祥7日代表接受部長林佳龍頒獎，期望把小鎮觀光推向國際。

游志祥表示，交通部觀光局2019年推出小鎮漫遊年，新竹縣的關西、竹東、北埔分別榮獲經典與客庄小鎮，今年交通部再推「經典山城小鎮」，即有尖石鄉和橫山鄉入選，入選的小鎮可獲得觀光活動行銷計畫、亮點景區觀光環境整備計畫補助經費，點亮小鎮特色。

尖石鄉長曾國大表示，尖石鄉山林壯闊，後山巨木群林立，還有溫泉等，鄉公所近年改善山區交通，便利遊客出入，鄉公所也將於9日舉辦「2020新竹縣尖石鄉鎮西堡王者之路」馬拉松活動，跑者挑戰自我之虞，也盡賞尖石鄉風采。

橫山鄉公所秘書溫志君指出，橫山鄉有台鐵內灣線行經，沿途有九讚頭、愛情合興車站等，最後抵達橫山最熱鬧的觀光景點「內灣老街」，今年適逢內灣商圈20周年，將以消費購物優惠活動為主軸，搭配不同主題的特色店家人氣票選，推出特色活動，歡迎同慶。

(中時 )