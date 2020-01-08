總統蔡英文8日站上候選人黃秀芳車隊陪同掃街，2人展現親和力，沿途店家、攤販紛紛揮手打氣、傳遞支持。（黃秀芳服務處提供）

民黨候選人張瀚天則在縣長王惠美、副議長許原龍陪同下，進行車隊拜票，沿途支持者紛紛比讚。（張瀚天服務處提供）

無黨黃玉芬呼籲不要被藍、綠綁架。（黃玉芬服務處提供）

大車拚！立委彰化第二選區激戰，總統蔡英文8日站上候選人黃秀芳車隊陪同掃街，2人展現親和力，沿途店家、攤販紛紛揮手打氣、傳遞支持；國民黨候選人張瀚天則在縣長王惠美、副議長許原龍陪同下，進行車隊拜票，沿途支持者紛紛比讚。

黃秀芳表示，這次選舉是關鍵一戰，支持蔡英文就要投給黃秀芳，一定要把票催出來！指出過往國民黨執政，對彰化不太看重，小英執政後非常重視而有所進展，企盼已久鐵路高架化通過可行性評估進入綜合規劃。

蔡英文、黃秀芳車隊掃街，吸引不少熱情支持者，路口有高舉「你是我的蔡」，七爺、八爺陣頭也出動，疾呼讓彰化能與其他大城市齊頭並行，用嶄新面貌迎接彰化建縣300年。

張瀚天表示，進入最後衝刺，將持續車隊掃街行程，讓每個鄉親都看到他親身請托的誠意，陸軍和空軍都動起來，要讓彰化選民有正面的選擇，縣長王惠美、副議長許原龍也站上車隊助陣懇託。

張瀚天指出，選戰最後雖出現藍綠雙方遭栽贓假文宣被扣押和網路謠言指控里長工作費，仍維持步調，依序發出老農、青年、勞工、婦幼、軍公教等的政見文宣，強調當選後承諾。

無黨候選人黃玉芬也進行最後衝刺，她表示，很多人都問為什麼要選這麼多次？強調為了台灣和諧「不能缺席」，透過網路，標題「未來要選公」、「以下開放未來老公報名」來吸睛，傳遞不被藍、綠綁架的政見。

(中時 )