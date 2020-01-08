台電為持續精進電力核心技能，今（8日）於高雄訓練中心舉辦第52屆技能競賽。今年有超過200名30歲以下的年輕同仁參賽，其中有61名為108年剛進公司的生力軍，在30個競賽項目中與前輩們大車拼。

台電董事長楊偉甫也親身體驗第一線維修人員停電搶修情境，搭乘昇空車模擬搶修後以絕緣操作棒投入開關恢復電力。楊董事長也客串擔任一日總領班，由同仁示範利用無人機拉引尼龍繩至拉線車、放線車等大型機具牽引鋼索，與鐵塔作業人員合力完成架空輸電線路延線施工作業。

台電為鼓勵同仁互相切磋提升電力核心技能，於58年首度舉辦年度技能競賽。今年有來自全國74個單位共1,071人參賽，當中最年輕僅20歲，與不少即將退休的資深同仁一同比拚。競賽項目包含配電、輸電、發電、電力調度及創新成果等共30個競賽項目。

競賽項目中最讓民眾熟悉也最吸睛的「桿上蜘蛛人」--配電事故搶修，係為訓練搶修人力能迅速排除事故、減少停電時間。競賽現場模擬變壓器保護設備遭受雷害、鹽害等天氣因素造成故障，同仁需攜帶隨身工具及安全護具等裝備，爬上8公尺高電桿，進行熔絲鏈開關更換。

參加「配電地下電纜」、剛滿23歲的花蓮區處吳宜芯，是今年競賽中最年輕的女性選手。為了參加比賽，吳宜芯總是利用平時空檔時間練習競賽項目，同時也向歷屆得獎前輩請教技巧，她表示去年曾獲得優良獎，這次比賽比上次更有壓力，因為每個人都在進步，但還是要挑戰前三名。

台電指出，穩定供電除靠第一線搶修人力外，還有背後負責電力調度的人員運籌帷幄的努力。本次技能競賽為加強各區處電力調度人員的應變能力，也舉辦「配電調度中心模擬系統操作」競賽項目，參賽者需在電腦上模擬配電變電所發生故障，進行電力調度及事故處理。

除此之外，今年技能競賽亦設計「昇空車作業」體驗活動以及「架空輸電線路延線施工作業」示範亮點，前者相對於以傳統人力爬桿，昇空車更有絕緣耐壓、操作靈活的特性，可兼顧搶修效率及確保人員安全；後者則為輸電線路得以穿山越嶺的幕後功臣。

(工商 )