街口擬推「託付寶」保證年收益1.5％，但基金若漲超過1.5％的部份要給託付寶。街口支付執行長胡亦嘉8日在上市記者會中指出，託付寶是個創新營運模式，也曾經評估過進金融監理沙盒，但因為沙盒實驗上限是3億元，「以街口150萬用戶來說，大概15分鐘就額滿了。沙盒無法滿足此類服務的試行。」

胡亦嘉8日召開記者會解說「託付寶」的產品架構，它同時具有活存、定存、買基金三功能，主要二大特色：一、1.5％年化收益可天天獲利、二、託付寶的餘額24小時、365天都可以隨時提出到「街口帳戶」，也可再即時領回「銀行帳戶」。

胡亦嘉表示，為了兼顧消費者保護與風險控管，託付寶會成立「託付寶服務託管專戶」一開始時就會放2億元進去，做為補貼使用，當投資人買的基金賺不到1.5％，就由街口金融科技補貼到1.5%，但若基金賺超過1.5%，多餘部分由街口金融科技收取，所以這個託管帳戶會動態調整，「不會低於託付寶總額的0.5％」，也就是120倍保障。

胡亦嘉強調，「託付寶服務託管專戶」也有退場機制，當資金水位低於託付寶總額的0.5％時會自動退場，用戶將拿回原存入資金加上約定的1.5％收益，託管專戶就暫停。

據託付寶的契約來看，投資人把基金贖回時合約會變成「借貸合約」，因為基金贖回需要T+2、T+3天非即時入帳，但託付寶為了做到讓投資人立刻拿到基金贖回款項，會先墊付給投資人，而在途基金贖回時就不會進投資人帳戶而是進託付寶帳戶。胡亦嘉指出，借款的部分不會收取利息。

胡亦嘉指出，託付寶不追求高報酬，而是希望創造穩定收益、投資波動低的固定收益型商品，沒有要追求8％，而是希望在不承擔風險下追求1.5％，他說壽險業的保單都可以承諾4％、5％給保戶，託付寶只有1.5％並沒有太難。

胡亦嘉希望託付寶年後能盡快上線，但還是要等金管會點頭，一切會合法合規。

針對胡亦嘉擔任「街口投信代理董事長」，胡亦嘉表示，代理董事長一切合法，因為原董事長已經不是董事，正常就是由副董代理，預計本周召開董事會，若選舉後擔任董事長，會依照規定上報金管會，最快本周五上報，但若金管會認為不合適，也會再找合適的人選。

(工商 )