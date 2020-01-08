漢來美食（1268）公告2019年12月營收，單月合併營業收入為3.46億元、月增13%，較2018年同期成長4.5%。漢來美食2019年第4季營收9.4億元，較2018年同期成長12.4％。2019年全年營收37.75億元、年增9.1%。單月、單季及全年度均破歷史同期新高。

漢來美食於2019年11月初於高雄漢神百貨美食街開出全新品牌超市型火鍋「潮之鍋物」與輕蔬食品牌「五梅先生」。11月中旬「漢來上海湯包」第3家分店於桃園台茂購物中心加入營運，加上12月仍有百貨/購物中心周年慶及歲末尾牙旺季的加持，帶動11月營收二位數以上成長。

漢來美食表示，2019年12月營收較2018年12月僅有個位數成長，主要是因本館海港創始店在當時以嶄新姿態重新開幕，創造出驚人成長量，業績超標甚多，今年雖仍超前內部目標但未達去年之巔。此外，因高雄兩館的國際宴會廳去年12月相較2018年同期落在星期六、日宜嫁娶的吉日及大吉日由7天減少為2天，使得婚宴桌數減少而影響業績貢獻。

展望後市，農曆新年連假是外食聚餐旺季，可望為漢來美食營運增溫。高雄漢來飯店及巨蛋會館推出的百席大團圓圍爐宴，目前已全數預訂一空，加上每年外賣的上千組佛跳牆、頂級雞湯鍋等年菜，今年的預訂量也都已達標。

為擴充營運規模，漢來美食仍會以多品牌拓點的方向繼續邁進，包括新開出的超市型火鍋、輕蔬食、湯包，以及海港自助餐都有展店的規劃。雖然在市場已有同質性餐飲類型，但漢來美食擁有龐大的經濟規模及採購優勢，可以讓進價成本更低一點、食材品質更高一點，將具有競爭力的價格反應在商品上，即是其優於其他競品的品牌競爭力。

(工商 )