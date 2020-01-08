普萊德科技（6263）8日公布去年12月營收，單月營收達1.17億元，較前年同期的1.14億元成長2.71％，累計全年營收13.48億元，則較前年同期的13.67億元，下滑1.43％，表現持穩。

受惠於旺季效應，普萊德去年第四季營收達3.76億元，不但較上季的3.28億元成長14.6％，也較前年同期的3.72億元微增，推升單季營收成功創高。

以IP創新的先鋒自居的普萊德因應各式智慧聯網長距離佈建，8日跟進宣布推出工業級802.3bt 90瓦PoE延伸器（IPOE-E302），可同時供電予二台PoE受電設備，使網路距離效率化延伸至200公尺。此外，搭配普萊德90瓦PoE分歧器系列（IPOE-173S, POE-173S），管理者不需另覓電源，方便佈署室內外無線AP、Kiosk互動式多媒體服務站、高功率攝影機等等，提昇智慧網路應用效率。

另也跟進推出工業級5埠VPN資安路由器（IVR-100），提供VPN、雙WAN備援、負載平衡以及SPI防火牆能力，設備更耐寒更耐高溫，從攝氏零下40度到高溫75度都可正常運作，可高度保障遠端設備的資訊傳輸安全。

(工商 )