中東局勢緊張 恒指收盤跌逾230點 17:162020/01/08 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受中東緊張局勢影響，港股今日震盪走低。截至8日收盤，恒指跌234.14點至28,087.92點，國企指數跌118.96點至11,079.79點，成交金額965.54億港元。 個股方面，港交所跌0.6％、吉利汽車跌0.9％、匯控跌1％、中移漲0.1％、國壽跌2.5％、工行跌1.2％。 新股光榮控股今早首日上市，收報0.6港元，較招股價0.65元，跌0.05元或7.7％。 (工商 ) #中東 #港元 #收盤 #局勢 #上市 也許您會感興趣 推薦閱讀 伊朗誓言軍事報復 美大城警戒 04:092020/01/05 兩岸要聞 王毅通話3國外長 批美濫用武力 04:102020/01/06 話題觀察 百度傳赴港第二上市 正作內部評估 11:572020/01/06 財經 巡弋荷姆茲海峽 日派兵計畫不變 韓謹慎 21:512020/01/06 國際 騰訊撐大盤 港股收升95點 16:522020/01/07 財經 陸駁指控： 美單邊行動致中東遽變 04:092020/01/08 焦點新聞 國產汽車外銷回神去年大增37％ 04:102020/01/08 財經要聞 伊朗襲擊美軍基地 港股開低逾300點 10:312020/01/08 財經 《日股》美伊衝突升高，日經指數早盤收跌1.96％ 11:422020/01/08 財經 中東火藥庫炸開！ 金價破1600美元大關、比特幣逆天衝 14:552020/01/08 財經 財經熱門新聞 近4兆現金動了！ 傳股神砸錢入股最糟美企 - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 美伊打不起來？專家：伊朗經濟無力支撐戰爭 - 財經 超微CEO坦承 台積電7奈米供貨吃緊 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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