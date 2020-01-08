受中東緊張局勢影響，港股今日震盪走低。截至8日收盤，恒指跌234.14點至28,087.92點，國企指數跌118.96點至11,079.79點，成交金額965.54億港元。

個股方面，港交所跌0.6％、吉利汽車跌0.9％、匯控跌1％、中移漲0.1％、國壽跌2.5％、工行跌1.2％。

新股光榮控股今早首日上市，收報0.6港元，較招股價0.65元，跌0.05元或7.7％。

(工商 )

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