平均21歲的伊林新人樂團「noovy」推出首張全創作華語EP《共感時代Y_OURS》，也透露在剛結束的伊林尾牙中「大顯身手」，其中鼓手Mark首度嘗試表演前喝一點小酒，因自己酒量差，遇到敬酒時都用「沾的」矇混過去，主唱Shawn則透露自己不適合上台前喝酒「音準會跑掉」，酒量不錯的吉他手JK說自己喝了2支紅酒，更爆料貝斯手Jacob酒量最好，Jacob分享自己喝醉後曾做過最瘋狂事，在高三那年跟朋友在溪邊喝酒，「喝醉就脫光跳下去游泳」，但當下自己完全不記得這往事，事後透過朋友才知道，Jacob笑說「我什麼都不記得，只記得溪邊很冷」。

近期忙新專輯宣傳於全台跑透透，noovy也抓空檔特地赴松山文創園區看《卡娜赫拉展-小動物眼中的15年與未來》展覽療癒身心靈，被問及近期最想被療癒的事，JK透露「想按摩全身」，Mark則是打電動放鬆心靈，Shawn則說自己喜歡泡澡，近期更喜愛租重機騎去泡湯，「有時候會去兩人湯屋放鬆」，瞬間被眾團員投以詭譎眼光笑問「猴，怎麼沒揪我一起泡」，Shawn才急忙澄清「有時揪我哥，或是男生的朋友」。

新人樂團「noovy」推出首張全創作華語EP《共感時代Y_OURS》，趁空檔看展舒壓。（羅永銘攝）

Jacob則認為做菜很療癒，分享自己小時夢想是當廚師。過去曾在日本磨練近3年的noovy，透露曾接受日本雜誌專訪時，要求主題是帶來台灣傳統小吃，noovy列舉當時做了刈包、蚵仔煎、炸煎奶等，還特地赴中華超市購買一大條「刈包皮」，買控肉回來自行調味，由Mark調配醬汁、Shawn和媽媽視訊研究料理方法，前後為了那塊控肉熬煮3小時，noovy笑說「最後做出的料理拍起來很好看」。noovy也將在3月在高雄、台中、台北開唱，4月將赴名古屋、福岡、 東京演出。

(中時 )