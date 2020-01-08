前總統陳水扁近期四處趴趴走輔選，民眾黨主席柯文哲稱保外就醫不可這樣，豈料8日卻遭阿扁反嗆「柯現在講話沒公信力，現在說的都是政治話」。柯下午受訪表示，要怪就怪蔡英文，2016年就該把這問題解決掉，並坦言對阿扁「無言以對，要是勸得動就好。」

阿扁嗆，柯文哲現在講話沒公信力，因柯代表台灣民眾黨，阿扁是一邊一國行動黨澆水園丁，兩黨有競爭利害關係，講話怎麼會公正？柯還沒當市長前最公正，那才是真心話，現在都是政治話。

「要怪就怪蔡英文！」柯說，蔡2016年剛上任氣勢最強，就該把這問題解決掉，但政治問題不要用法律解決，政治問題要政治解決。

至於有什麼話對阿扁說？柯說，「無言以對，是要講什麼？」強調這問題應早日落幕，保外就醫就保外就醫，以後有人保外就醫，都要比照這樣怎辦？要是勸得動（阿扁）就好，哪有辦法。

有台大醫學系學生爆料，柯在台大醫院曾讓大陸訪問團參訪加護病房，柯說，不要說大陸，東南亞也很多國家來參觀，進入加護病房就是手別亂摸，有時走過去，穿隔離衣什麼的要浪費很多錢，他是加護病房專家，管控該怎麼管，他自己知道。

(中時 )