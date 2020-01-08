蔡英文8日下午4時許抵達竹南羅貴星的競選總部，隨後即展開掃街行程。〔謝明俊攝〕

總統蔡英文8日下午趕赴苗栗縣竹南、頭份2地，替黨籍立委候選人羅貴星、徐定禎車掃拜票，2場車掃拜票路線都選擇人口集中的市區，並分別從2候選人的競總出發，現場來了百餘名支持群眾，大聲呼喊「蔡英文凍選！」口號，由於蔡英文上午已接受媒體聯訪，所以苗栗這2場車掃活動，都未再發言，2場車掃歷時1個小時結束後，蔡英文由徐定禎安排用晚餐，略事休息後即轉往下一場。

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