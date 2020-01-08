蔡英文赴竹南、頭份陪黨籍立委候選人掃街 17:302020/01/08 中時 謝明俊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文8日下午4時許抵達竹南羅貴星的競選總部，隨後即展開掃街行程。〔謝明俊攝〕 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文8日下午4時許抵達竹南羅貴星的競選總部，隨後即展開掃街行程。〔謝明俊攝〕 總統蔡英文8日下午趕赴苗栗縣竹南、頭份2地，替黨籍立委候選人羅貴星、徐定禎車掃拜票，2場車掃拜票路線都選擇人口集中的市區，並分別從2候選人的競總出發，現場來了百餘名支持群眾，大聲呼喊「蔡英文凍選！」口號，由於蔡英文上午已接受媒體聯訪，所以苗栗這2場車掃活動，都未再發言，2場車掃歷時1個小時結束後，蔡英文由徐定禎安排用晚餐，略事休息後即轉往下一場。 (中時 ) #蔡英文 #候選人 #立委 #頭份 #竹南 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸涉台專家： 林靜儀和蔡唱雙簧 04:092020/01/04 焦點新聞 繼水上造勢 6日藍綠嘉義市大拚場 18:512020/01/04 政治 蔡畢業證書認證 彭文正再爆3大疑點 23:332020/01/04 政治 蔡賴今同框 要催出台南7成選票 01:152020/01/05 政治要聞 郝龍斌6問小英 選台灣共和國總統 01:152020/01/05 政治要聞 當選害我負債！蔡台南造勢遊覽車司機真心話 20:152020/01/05 政治 不只台南會翻 是全台都會翻 01:062020/01/06 政治要聞 蔡英文嘉義市掃街 展現高人氣 12:432020/01/07 政治 小英與李遠哲們那場密會 04:102020/01/08 時論廣場 175名博士團質疑蔡英文論文門 要蔡出來面對 16:332020/01/08 生活 政治熱門新聞 175位博士查蔡英文「論文門」終於有驚人進展！ - 政治 聽到蔡英文喊這句話！洛杉基笑了 - 政治 倒戈挺綠？李鴻源發聲明：力挺賴士葆！ - 政治 論文門變國際醜聞？《紐約時報》訪問彭文正！ - 政治 痛心！賣菜嬤陳樹菊挺韓 竟遭網軍惡毒開嗆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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