◎波特王教的？蔡掃街這樣撩選民

波特王教的？蔡英文總統競選團隊積極經營網路社群，近日與網紅波特王合拍的「撩總統」影片，短短不到一個月就有數百萬觀看人次。蔡英文今天在中台灣車掃，沿途有許多民眾拿出自製標語，蔡英文也拿出撩人標語 、手比愛心，回應熱情民眾。

◎黑韓假學歷 「美國富商」遭法辦

臉書「台北惡棍」粉絲專頁，去年8月貼出一篇攻訐韓國瑜的假訊息文章，指「韓國瑜唸的是『東吳大學英文系夜間部』，然後にたま告訴我白天Student？白天你根本不用上課，晚上還翹課去美國商會打工？我實在很憂心這種素質的候選人，滿口謊言的候選人，到底跟腐敗的蔡衍明系列媒體，要一起把台灣帶入怎樣的泥淖才肯罷休？」

◎反滲透法上路 檢警大查案？

反滲透法即將上路，但跨部會今天聯合舉行的記者會，花了40多分鐘仍無法讓民眾安心，倒是行政部門間接證實，未來受規範對象，「不知者無罪」，並非不知者不查，換言之，新法上路，檢警將可針對可疑對象全台大查案。

◎周天成首輪快打 半小時就贏球

2020世界羽聯BWF巡迴賽馬來西亞大師賽，今天寶島選手由從資格賽打進會內賽的男雙組合林家佑/楊明哲打頭陣，寶島一哥周天成隨後也登場，於男單第一輪只花30分鐘就以21比17、21比5狂電印度對手斯里坎特，漂亮斬獲新賽季第一勝。

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

(中時電子報)