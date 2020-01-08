新北市長侯友宜8日下午陪同同黨籍立委候選人洪孟楷到淡水進行車隊拜票。（戴上容攝）

新北市長侯友宜8日下午陪同同黨籍立委候選人洪孟楷到淡水進行車隊拜票。（戴上容攝）

新北市長侯友宜8日下午陪同同黨籍立委候選人洪孟楷到淡水進行車隊拜票，對於新北市區的總統選情，侯友宜回應，不管狀況如何都全力以赴，大家力挺同黨籍二號韓國瑜，以及七號洪孟楷及所有選區候選人，大家一起努力向前走。

侯友宜8日下午陪同洪孟楷到淡水進行車掃，支持者看到兩人紛紛高喊「侯友宜加油」、「洪孟楷凍蒜」，驗證新北最強母雞的高人氣。媒體詢問侯友宜，新北市預估可拿下幾席立委席次？侯友宜回應，「我永遠不去評估幾席，我只覺得自己要不斷努力衝刺握緊每個選民雙手，告訴他們我可以為新北做什麼，打拚到開票那天」。

侯也大讚洪孟楷在淡水等選區認真為選民打拚，侯友宜需要一個年輕認真踏實努力的好的立委，打拚新北的建設，洪孟楷深入每個里區、握緊每雙手，相信這兩天再衝一波，可以拿到更好的成績，拜託所有鄉親。

洪孟楷表示，侯友宜市長一年多來幫新北市民拚建設，打造安居樂業的環境，「立委拚過半，友宜建設才有伴」，每一個中央民意代表都是，侯市長打拚建設的最好幫手，未來我們一定一起爭資源、預算，讓願意做實事的侯友宜市府團隊，為新北四百萬市民打造安居樂業好環境，

洪孟楷說，對選情絕對有信心，也希望新北第一選區好朋友支持，今年蔡錦賢、鄭戴麗香、陳偉杰議員都站出來，中央地方一條心大團結，希望大家拚建設、不噴口水，用正向態度衝一波。

(中時 )