個人及專業通訊音響方案品牌Jabra於消費電子展(CES)中推出具備IP57級防水防塵而且針對運動和健身進行最佳化的Elite 75t 後繼運動耳機版本Elite Active 75t！同時推出價格實惠且音質優越的Elite 45h，單次充電即可提供長達40小時的超長續航時間。兩款新耳機均支援Jabra最新音效技術MySound。

由 2020 年第二季起，透過姊妹公司，世界一流助聽器生產商GN Hearing的音效經驗和技術，Jabra 將會推出全新輔助軟體 Jabra MySound，為每個使用者帶來個性化的音樂體驗。

每個人在聽覺上都有不同之處。 MySound讓使用者能根據他們的個人聽力情況，提供最佳的音效體驗。用家可利用Jabra Sound+ 應用程式進行一系列蜂鳴聲的測試以啟用MySound，隨後，耳機便能根據每個使用者獨特的個人檔案調整耳機以最佳化音樂細節，提供真正個性化體驗。這功能將率先於Elite 45h推出，2020年第二季起將擴展到Elite Active 75t。

作為Elite 75t之運動版本，新一代真無線運動耳機Jabra Elite Active 75t。Elite Active 75t除一如以往帶來出色的通話及音樂體驗，更針對運動和健身進行最佳化，進一步增強其耐用性。透過最佳的耳機形狀和尺寸，Elite Active 75t進一步增強舒適感及噪音隔離。使用者可以選擇完全沉浸在他們的音樂或通話中。 另外，他們亦可以使用HearThrough功能，在需要時收取外界聲音。

2020 年第二季起推出的還有 Jabra MyControls，用家可選擇只使用一隻耳機，從而增加使用的彈性及延長電池使用時間。 另外，透過Jabra Sound+ 應用程式，用家可以配置左右耳機上的功能以迎合他們的使用習慣。

Jabra Elite 45h 。（Jabra提供／黃慧雯台北傳真）

Jabra Elite 45h 輕巧的頭帶和柔軟的橢圓形耳墊由優質材料製成，可貼合耳朵，增添舒適感。這款耳機能提供舒適及親歷其境的聲音體驗，對抗喧囂的日常生活。Elite 45h 可折疊的輕巧設計也便於攜帶，充電一次Elite 45h即可連續使用40小時。 在電量不足時， 透過Elite 45h的快速充電功能充電15分鐘即可使用長達8小時。Elite 45h的強大揚聲器與多個麥克風組合，可提供貼耳式通話和音樂體驗。

(中時電子報)