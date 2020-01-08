▲全國栗子南瓜品質評鑑競賽，農委會、農改場等各農業專家與草屯鎮農會總幹事蕭忠郁〈右3〉逐一進行嚴格評審情形。（楊樹煌攝）

▲全國栗子南瓜品質競賽最後評鑑，評選出得獎的各組優勝栗南瓜。（楊樹煌攝）

第五屆草屯鎮農會「全國栗子南瓜品質評鑑競賽」，今8日主辦單位將入圍的60組栗南瓜，進行最後評鑑，評鑑結果，名次揭曉，由李俊彬奪得特等獎、蔣秋香獲頭等獎，草屯農會將於春節過後，擇日舉辦頒獎典禮。

草屯栗子南瓜品質評鑑競賽，今年已邁入第五屆，五年來在農糧署及南投縣政府輔導下，以「美栗南瓜 美栗選拔」為活動代名詞，聲名響徹全省，草屯鎮農會為讓栗南瓜評鑑品質更提升，將參賽的農友由草屯鎮擴展至中部各縣市，今年再躍升，開放全國農友皆可參加，成為全國性的競賽，最高獎金並提高至1萬5,000元。

草屯鎮農會總幹事蕭忠郁指出，今年栗南瓜品質評鑑，除比照去年將有機、產銷履歷及生產追溯認證列為加分選項外，並將果肉品質和熟食口感評比更加細分，不但鼓勵農友們認同政府對農產品質把關機制，也讓評鑑方向更符合消費者市場需求。

今天舉行的最後評鑑，特邀農糧署及台中區農業改良場等多位專家學者擔任評審，所有參賽果品均通過農藥殘留檢測，以保障消費者食的安全。最後評鑑結果，特等獎李俊彬；頭等獎蔣秋香；貳等獎簡明正；參等獎蕭勝男、簡呈宇、李坤輝等3人；優等獎李文宏、吳金英、李秉樹等3人。

草屯鎮農會理事長陳文忠並指出，栗南瓜透過這幾年的推廣，已成草屯鎮的主要農特產。南投縣栗南瓜生產面積約133公頃，但草屯鎮就有60多公頃。藉由評鑑競賽制度，鼓勵果農強化栽培管理技術、並有效提升鮮果品質。民眾想洽購優質栗南瓜可直接打預購專線：049-2333151轉501或至草屯農會稻香風情館（原農會超市）購買。

▲全國栗子南瓜品質評鑑競賽在草屯鎮農會進行最後評鑑，草屯鎮長簡景賢（中左）特往慰問蕭總幹事與辛苦的家政班工作人員。（楊樹煌攝）

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