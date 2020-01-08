聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，台股8日受伊朗發射火箭飛彈襲擊美軍駐伊拉克空軍影響，開低走高後，尾盤又拉回平盤位置。

從價量結構觀察，大盤雖跌破月線及5日線均被，但外資近六日賣超近340億元，新台幣匯率卻未明顯轉貶，顯示外資賣超並未將資金匯回海外，加上大立光及台積電法說會將分別在9日及16日登場，美伊關係穩定後，有望再帶出一波資金行情。

類股方面，受惠國際情勢緊張，黃金ETF及佳龍、金益鼎等相關概念股8日皆跳空上漲，7日跌停的國巨則延續跌勢，終場下跌6.52％，但中長線來看，發行全球存託憑證並非壞事，反而有助長期獲利成長。

個股方面，本周納入投資組合的昂寶-KY，8日暫停交易，外傳有外商將併購昂寶全數股權，成為旗下子公司，9日若出現急漲行情，不建議空手投資人進場追價，以免出現單日行情，反而遭套在高點。

操作方面，現階段不宜追多及追空，投資人可以逢低分批布局經過此波下跌後，融資大減，籌碼相對乾淨的5G概念股。

(工商 )