倫元投顧分析師陳學進表示，台股8日開低走跌，終場下跌63.22點，跌幅0.53％，收在11,817.1點，櫃買指數同步收黑，終場走跌1.38點，跌幅0.94％，以144.91點作收。

三大法人方面，外資續賣12.32億元，投信轉買4.29億元，自營商續賣8.24億元，惟外資於台指期貨市場上買回6,259口多單，累計淨多單部位為35,546口，心態呈現中性謹慎保守。

個股方面，本周納入投資組合的威剛，獲利大躍進，加上產業多頭崛起，配合均線震盪走揚及法人大戶偏多心態不變，後續量價不失控且守穩月線下，大漲再創新高的機會可期。

台股受到美伊衝突升溫、被動元件龍頭國巨連日下殺影響，8日盤中一度下探至11,777點，然多頭趨勢架構並未因短線的拉回而改變，因台股具備三大利多力挺，下檔有撐。

其一，股市長期漲跌脈動跟整體經濟息息相關，繼主計處再度上修去年國內第三季經濟成長率初步統計至2.99％後，第四季更上看3.04％，且2020年經濟成長率仍可望持續穩步成長，利於支撐股市向上邁進。

其二，外資自2020年年末開始反手調節持股，近五日合計賣超達244億元，然新台幣匯率並未出現急貶，顯見外資資金仍停留在國內，隨時準備伺機而動，加上台商資金回流、美國聯準會（Fed）的貨幣寬鬆政策，以及政策面偏多心態不變，整體資金面及籌碼面仍是處於相對有利的條件。

其三，大盤從12,197點拉回至11,777點為止，回檔幅度達420點，然加權指數並未跌破11,668頸線支撐關卡，中美貿易第一階段協議也將於15日完成簽署，全球兩大強權握手言和下，對於全球股匯市將可帶來正面激勵。

(工商 )