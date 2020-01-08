華冠投顧分析師吳官隆表示，美股7日收低，道瓊指數跌119點、收在28,583點。8日消息傳出，伊朗對美國的駐軍基地發射火箭，使市場萬分擔心，觀察亞股表現，台股、日股、韓股、港股、陸股全面走跌，其中，上證指數午後於3,068點附近跌1％，續守穩3,000點。個股方面，本周納入投資組合的光頡，8日跌0.85元、收31.15元，5日線支撐位於31元，KD指標在77附近續處高檔，預期9日多空將表態。 他指出，綜觀盤面，被動元件廠國巨持續大跌，砷化鎵廠宏捷科亦呈大跌，然記憶體股威剛，以及光學鏡頭股大立光與玉晶光都上漲，終場加權指數下跌65點、收在11,817點，成交量1,500億元左右。整體而言，上市指數量縮收黑十字線，上櫃指數回測季線支撐，選舉行情連續三日失靈。

受到國際利空影響，台股8日續跌，面板廠走勢續強，被動元件廠表現仍弱，而風電和5G概念股也同步疲軟，端看9日能否止穩，不然得考慮賣出；另外，上櫃市場須倚靠矽晶圓族群帶領上攻，後市才有轉樂觀的機會。

(工商 )