運達投顧分析師洪任浚表示，台股8日一度跌破11,800點整數關卡，然修正並非壞事，主因行情漲跌都是一時的，最終仍會回歸基本面表現。個股方面，本周納入投資組合的台化，油價大漲，塑化產品將有回補效應。

他分析，台股回測11,700點的缺口支撐區，短線BIAS指標來到-1.37，台股從12月的過度樂觀至近期的極度悲觀，市場氣氛轉換相當快速，沒有利空就沒有低點，沒有低點就沒有便宜的股票可撿，建議操作別急於一時，宜追尋長期而穩健的方向。

美國消費性電子展（CES）當中，5G成為新亮點，除手機之外，尚有8K電視、車聯網、智慧家居等產品都有相當關注度，因此，5G發展將從概念轉向實質應用階段。其中，最大商機就在車聯網的部分，美國、中國、韓國都已經開通5G應用，智慧交通的發展將成為政府重要的發展方向，一台汽車所使用的電子零組件比手機多上數倍水準，亦將帶動台灣相關零組件需求增溫，被動元件和印刷電路板族群長線仍具備爆發力。

國巨（2327）因發行GDR的消息干擾，短線湧現賣老股、換新股的調節賣壓，但產業趨勢發展仍持續往上，信昌電（6173）及華新科（2492）8日也都逆勢收紅，可見法人仍看好被動元件廠後續營運，待市場消化消息後，股價將回歸產業面表現。

(工商 )