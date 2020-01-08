受惠於台商回流效應、大型地產開發商持續獵地，土地市場也頻傳佳績。戴德梁行今（8）日表示，台灣雨衣龍頭廠達新工業日前公告以約72.358億元底價，委託香港商戴德梁行不動產投資顧問公司，公開標售台中大遠百旁約2,593坪精華「地王」，預計二月19日開標，可望改寫中台灣土地標售總價新高。

戴德梁行表示，為原本就炙熱的七期土地交易市場，再次注入強大動能。此地塊為七期稀有珍貴的大型素地，是大型企業圓夢的最後機會，擁有86米大面寬臨台灣大道，氣勢磅礡，得以展現最優質的企業曝光形象，且位於七期地王位置，搭配高施工品質、嶄新設計，將會是企業世代傳承之作。同時，此案亦具備規劃大型飯店、百貨商場或頂級商辦之各項開發條件。

戴德梁行表示，達新工業土地標售案在公告之後，目前已經有多組企業積極詢問、進行備標作業，預計在今年2月19日完成開標，極有可能刷新土地每坪成交單價，同時改寫台中單筆土地總交易金額歷史紀錄。

根據戴德梁行統計，2019年全台房地產投資市場以紅盤收關，全年交易額達964億元，全年土地交易一舉突破3,000億大關，寫下台灣土地交易市場之空前紀錄，且相較於歷史次高紀錄足足高出1,200餘億元，顯示企業投資不動產實質需求仍強勁，一再顯示自用買方、開發商皆具有良好企業實力，存糧備貨，預期交易熱潮將持續延續至明後二年。

臺中作為全台人口數第二大之都市，商用不動產交易市場相當熱絡，尤以七期重劃區經多年發展已成為成熟之政經商圈，除了具有全台營業額最高的百貨商場、成熟的豪宅市場外，近期商辦市場熱度持續攀升，有實力的中小型企業或買地自行興建全棟總部的大型企業已開始在七期重劃區佈局，包含已落成的中信金控旗艦總行台中金融大樓、聯聚建設打造豪辦聯聚中庸，每坪售價直逼7字頭，以及興建中的網銀國際、台中商銀、新力旺國際控股集團大樓，於2~3年落成後，將使得台中市天際線擁有嶄新面貌。

同時，開發商亦看準未來發展潛力，2019年大型開發商及法人企業持續加碼，造就七期土地市場全年度交易總額飆破新台幣150億元且交易面積超過7,000坪，表現為近年來最佳。

去年七期最大筆土地交易，為豐邑建設購入市政路與河南路口的2,493坪土地，成交總金額達新台幣66.5億元。

除豐邑外，包含聯聚、寶輝、興富發、國泰建設等大型建商，亦持續獵地備糧，不僅代表業者對未來七期市場深具信心，更代表七期土地交易市場戰況火熱。

(工商 )