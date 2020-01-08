群創（3481）和奇景光電全資子公司Emza Visual Sense Ltd.（Emza）共同宣布，合作推出具備即時人物感測功能的桌上型電腦顯示器智能視覺解決方案。群創將奇景與EMZA的WiseEye智能視覺解決方案，整合至顯示器中，透過人工智慧使用者情境感測，提供更好的用戶體驗。

奇景光電收購的全資子公司Emza ，是可在多種應用中，提供人工智慧視覺感測解決方案的業界先驅，公司位於以色列。在奇景與EMZA的WiseEye顯示器智能視覺解決方案中，Emza擁有獨特AI人工智慧機器學習計算機視覺演算法，結合奇景專有處理器及CMOS影像感測器，且均採用超低功耗設計。

群創將奇景與EMZA的WiseEye智能視覺解決方案，整合至顯示器中。群創高階顯示器能夠以電子化調整螢幕視野，以防止第三方偷窺。透過用戶情境感測，顯示器可以偵測到用戶背後有其他人出現，會立即進入隱私模式。顯示器在偵測到用戶在螢幕前出現時會自動開機，提供更豐富的用戶體驗。僅當用戶在場時，顯示器才能在正常模式下運行。 如果用戶走開，顯示器將自動關閉，進入低功耗模式。

群創總經理楊柱祥表示，人物感測視覺技術對顯示器行業帶來革命性轉變，我們相信奇景和Emza 智能視覺感測解決方案，在AI進行人物感測、窄邊框尺寸設計及量產的價格，都是業界最好的選擇。

Emza執行長Yoram Zylberberg表示，奇景和Emza共同研發的WiseEye智能視覺解決方案，2019年已在筆記型電腦驗證成功。此次與群創合作用於桌上型電腦的顯示器，更證明奇景和Emza的WiseEye智能視覺解決方案，在市場廣泛的適用性。群創是全球面板大廠，Emza期待將來與群創的合作夥伴關係，能進一步擴展到電視等其他應用。

(工商 )