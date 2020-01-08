鍾瑶、羅宏正8日出席台視、三立新周日偶像劇《跟鯊魚接吻》卡司發布記者會，兩人在該劇演技大突破，演出個性強勢的「鯊魚小姐」與「非禁慾系虎鯨男」，鍾瑶透露對宏正的第一印象，「面無表情的一個人，聊天也沒表情，要好好練習一下喜怒哀樂，想看有什麼變化？」宏正連忙喊冤，「回答有太多表情，感覺很不誠懇。」他隨即在大家逼問下，透露至今談過五段戀愛，最短一段只有一周，因為女方「大手大腳」嚇跑他。

宏正經常面無表情，說話也有自己的邏輯跟幽默感，鍾瑶忍不住笑說：「去年是句點王，今年還是句點王。第一次看到他的時候比較沒反應，有段時間不太敢跟他相處，直到最近兩人開始拍戲。」他則掛保證自己跟劇中角色一樣「精力充沛」，每天都可以「開機」，他答得婉轉，「全年無休，對於食衣住行育樂，人類最低層的基本需求，這個問題現在問我，很有自信。」但他也坦承5年後體力可能走下坡。

鍾瑶（左）、羅宏正合作新戲《跟鯊魚接吻》。（三立提供）

鍾瑶與男友曹晏豪愛情甜蜜，她笑說：「今年只有3天假，不會去男方家拜年，但可以用Line周全禮數。」她提及自己跟所演角色有點類似，都是「很快掉進去」的類型，「只要我喜歡，就會很快掉進去，勇往直前。」但如果不喜歡，守候十幾年也依然是好朋友，無法更進一步，她身邊也有這種類型的「多年好友」。

(中時 )