黃明志每年都會創作過年歌曲，今年搞怪推出賀歲曲〈過節老鼠〉，他在MV中挑選金絲貓洋妞大享豔福，為了拍攝還在Highway隧道封路、出動上百人力及50輛車，工時長達12個小時、差一點拍到被人打，也算完成壯舉！黃明志說：「歌詞描繪了華人新年的寫實氣象，過年從小被問到大的問題，全部已經寫在歌詞裡面，比如說年終領多少？什麼結婚生寶寶？買什麼樓什麼車？每個月賺多少？心裡會有OS關你什麼事？」過年期間不想回答尷尬問題，可以先發制人放這首歌給親戚聽。

〈過節老鼠〉MV上傳四天即將突破50萬大關，黃明志以詼諧的方式透過這首歌表達每當面對這些問題時，很多人都想像老鼠一樣只想躲起來逃避，「在音樂性上這首歌比較酷，沒有那麼傳統，但還是有使用了有過年過節氣氛的中國樂器在裡面」。

他日前剛完成2019跨年演唱會，黃明志說：「感謝歌迷朋友的支持力挺，跨年演唱會很成功，可是講衰運的話，新的一年鼠年不是結束而是開始，因為之前演唱會的糾紛，要做好打官司準備。好好地捍衛自己的立場，也希望司法主持正義，還我一個公道。」希望趁農曆新年到來好好休息，「因為我一整年都忙著工作，只有趁著新年期間才能好好地在家鄉休息」，期望安靜地和家人好好地團聚過節。

黃明志推出賀歲歌曲〈過節老鼠〉。（亞洲通文創提供）

(中時 )