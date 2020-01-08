唐氏症基金會從4年前發起「愛心年菜認購」計畫，今年已募得7200份愛心年菜，將致贈給中低收入、低收入與近貧的身心障礙及非身心障礙家庭，以及全台28所特教學校的學生家庭，目前也在募集母親節蛋糕。

唐氏症基金會特與超商合作「愛心年菜認購」計畫，希望讓真正在貧窮線上掙扎的受贈家庭，也跟其他的家庭一樣，可以一家人溫馨齊聚團圓，共享一份幸福的滋味。

4年下來，唐氏症基金會共募集了超過3萬份禮盒，在每年的過年前，順利把社會的溫暖兜攏聚集起來，圍成一座暖爐，把溫度傳遞到每一個有需要的家庭裡。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，許多身心障礙家庭為了照顧身心障礙孩子，放下工作，僅能打打零工，導致工作效率變差，甚至陷入惡性循環，因此，基金會4年前發起節慶前送愛的活動，包括中秋節、年節及母親節等，希望讓需要的弱勢家庭也能可以過過節慶。

(中時 )