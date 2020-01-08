CES正式揭幕，此次的焦點除了眾所矚目的5G科技外，5G技術所衍生的相關應用也成為會場中關注度最高的趨勢應用，而邁向5G儲存裝置不僅扮演著不可或缺的高速儲存效能的角色，群聯(8299)在此次的CES中展出了全系列最新的QLC快閃記憶體(NAND Flash)儲存方案，此也將為群聯未來重要成長動能之一。

群聯在此次的CES全球科技盛會，展出了全系列最新的QLC快閃記憶體儲存方案，從全球首款的PCIe Gen4x4 SSD控制晶片PS5016-E16、廣受PC OEM客戶喜愛的PCIe Gen3x4 SSD控制晶片PS5012-E12、深受PC DIY市場歡迎的SATA PS3112-S12 SSD控制晶片，均完整的支援最新的QLC快閃記憶體技術，最高容量分別達到4TB(E16)、8TB(E12)與16TB(S12)，而最高效能更是分別達到4.9GB/s(E16)、3.4GB/s(E12)、與550MB/s(S12)；再加上針對經濟型消費市場所推出最高容量2TB與極速達550MB/s的DRAM-Less版本的PS3113-S13T SSD控制晶片，為目前市場上最完整且量產的QLC SSD儲存方案。

群聯董事長潘健成表示，QLC快閃記憶體技術已談論多年，全球客戶均引頸期盼希望群聯能逐漸導入主流的SSD控制晶片及儲存方案中。而群聯也不負眾望透過累積20年的NAND控制晶片技術經驗，成功導入QLC快閃記憶體且量產，並且充分發揮QLC的高CP值優勢，此外，也希望透過QLC儲存方案的量產，持續為提升快閃記憶體的普及率做出貢獻。

群聯在這次的CES電子展中，除了SSD以外，也展出了全系列搭載QLC快閃記憶體的移動式儲存方案，包含microSD、USB 3.2、以及Thunderbolt 3儲存方案，大秀群聯全方位QLC儲存方案與NAND控制晶片技術肌肉。

(時報資訊)