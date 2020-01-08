連鎖餐飲集團瓦城（2729）公布2019年12月自結合併營收4.09億元，月增12.99％、年增5.75％，去年第四季合併營收11.44億元，雖季減11.11％、仍年增11.3％，雙雙改寫同期新高。累計去年全年合併營收48.99億元，年增13.92％，連8年創歷史新高。

瓦城2018年起加速展店布局、逐步拓展外送業務，帶動集團總來客數攀升、挹注營收成長動能。集團去年完成25家新店簽約，在第四季新開9家後，全年共開出19家新店，雖未達成預期目標，集團總店數仍成長15％、將自有品牌總店數推升至140家。

遠百信義A13於去年底試營運，瓦城受邀以第8個新品牌「月月Thai BBQ泰式燒烤」、全新店型湘菜品牌「1010湘食堂」雙品牌進駐。前者試營運首日締造營運佳績，開幕30分即滿座、單日超過80組顧客候位，可望為集團導入更多客群，增添營運成長動能。

瓦城去年展店步調加速，配合既有店面營運穩健、精準控管成本費用，集團看好去年第四季營運維持穩健年成長，推動全年獲利續創新高。展望今年，集團將全力達陣「3-3-6-8」計畫，目標今年新展超過30家店，力拚營運及總店數維持雙位數成長。

(時報資訊)