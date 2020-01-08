中央銀行今公告第20屆理事會理事派任，依總統108年12月27日華總一禮字第10800138400號令發布：特派嚴宗大、陳南光、雷仲達為中央銀行第20屆理事會理事並為常務理事；陳吉仲、陳昭義、洪福聲、李怡庭、林金龍、陳思寬、黃朝熙、張建一、陳旭昇為中央銀行第20屆理事會理事。任期均自109年1月27日至114年1月26日止。

中央銀行第19屆理事會理事任期自104年1月27日起至109年1月26日止屆滿。央行日指出，本屆理事會對本行貨幣、信用、外匯政策之審議及業務計畫之核定等，貢獻良多，使本行順利達成中央銀行法定經營目標，績效顯著，令人敬佩。

中央銀行法第5條規定：「本行設理事會，置理事11人至15人，由行政院報請總統派充之，並指定其中5人至7人為常務理事，組織常務理事會。前項理事，除本行總裁、財政部長及經濟部長為當然理事，並為常務理事外，應有實際經營農業、工商業及銀行業者至少各1人。除當然理事外，理事任期為5年，期滿得續派連任。」

(時報資訊)