國民黨議員黃香菽、蔡金晏、李眉蓁等人，8日下午在高雄市黨部開「懸賞兩百萬獎金！全民來抓鬼」記者會，呼籲民眾不要買賣票，另外國民黨更希望近期有被「查水表」的民眾提供相關資訊，高雄國民黨部將會彙整訊息，並提供免費律師法律諮詢服務。

大選進入白熱化階段，為了讓此次選舉擁有乾淨、端正的選風，韓國瑜高雄競選辦公室宣布提供200萬元的檢舉獎金，當發現周邊有人買票、賣票或出奧步意圖使人當選、不當選，希望他們勇敢檢舉，全民一起站出來反賄選，絕對遏止有人破壞選舉的公正性。

黃香菽表示，距離選舉只剩最後3天，近日卻有民眾反映遭到「查水表」，甚至還要求民眾跨縣市應訊，而被查水表的原因僅僅是在網路的社群網站上分享貼文或按讚就收到傳票，被警方傳訊調查，他呼籲受害民眾可以提供相關資訊到高雄市競總，將有專人接收彙整訊息，並提供免費律師法律諮詢服務。

李眉蓁表示，他日前接到一項選民案件，在楠梓一位民眾在12月31日下午轉傳一部內容是未來中選會可能不會公布空白選票的影片，他覺得很可疑，就因為在臉書上分享貼文，兩名員警就從桃園開警車到楠梓遞交違反社會秩序維護法的通知書，李眉蓁覺得選舉選到需要恐嚇選民真的相當可悲，希望不要再有相關案件發生。

(中時 )