李建軒的新專輯《ALL IN》趕在去年底前發行，他說：「不容易，但我傾注所有，摸索到豐收，熱騰騰的專輯趕在年底上架，作為2020一開始送給『小煎餅』（粉絲）們的新年禮物！」他去年參加「MUST國際創作營」，全程8天7夜閉關在圓山大飯店，接觸150多名音樂創作人、激盪出不少火花，因此結識音樂夥伴廖晉儀，合作歌曲也收錄新專輯中。

《ALL IN》專輯述說九張不同樣貌的愛情牌面，描述面對愛情時，每人反覆檢視底牌，每個回合，有時謹慎、有時闊綽，但總有一個瞬間，一旦下定決心、就不畏後果地「ALL IN」，是李建軒創作這張專輯的初衷，他說：「這一次，不管結局如何，只想用『ALL IN』的態度全力以赴！」不忘跟粉絲共勉：「ALL IN不一定勝利，但不ALL IN一定遺憾！」

聊起創作營，李建軒表示雖住在裡面8天，但伙食「OMG！太好了」！除了中午吃便當，早晚都有buffet享用，餐後大伙兒還輪流去不同房間串門子，不但交流音樂，更增進彼此的感情。有趣的是，幾乎所有人離營後都胖，只有李建軒不增反減，他表示可能因自己在裡面大多食用牛排、蔬菜，嚴禁澱粉，有空勤跑健身房，所以控制得宜。

李建軒去年底推出新專輯。（邦寧傳播提供）

(中時 )