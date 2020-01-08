羅智強(中)。（陳俊雄攝）

名嘴周玉蔻過去曾在政論節目爆料誣指前總統馬英九頂新魏家2億元政治獻金，遭提告確判敗訴，周今日公開登報向馬英九道歉。對此，前總統府副秘書長，現為台北市議員的羅智強表示，「不幫她高調一下，對不起台灣的公道是非」，且網友留言回應熱烈，4小時近2000則，分享破2000次。

羅智強對今天周玉蔻公開登報向馬英九道歉一事，一反不願提及周玉蔻態度，特在臉書表示，「周玉蔻登報向馬英九道歉，不幫她高調一下，對不起台灣的公道是非」。他並強調「舉頭三尺有神明，善惡到頭終須報」。

前總統馬英九亦對於周玉蔻登報道歉一事表示，這是遲來的正義；而網友呼應表示：「大街罵人小街道歉！？！如果是在電視媒體報導上誣陷他人名譽，就應該要在用同樣是方式道歉…」、「應該要到馬總統家門口下跪洗門風」、「這個道歉來得太遲了。殺了人才說對不起殺錯了，傷害已經造成，就這麼雲淡風輕的帶過」。

(中時電子報)