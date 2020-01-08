社團法人台灣協作暨共享經濟協會（SEAT）8日上午舉行記者會表示，北市議會7日三讀通過「台北市外送平台業者管理自治條例」，內容強制要求外送平台業者應為外送員投保全時段的意外險，指稱有「一日外送員、終生意外險」、「一次意外、五份理賠」爭議。北市勞動局呼籲業者，勿以成本為考量，應以外送員最佳保障為優先。

勞動局表示， 一、目前保險公司並無針對外送經濟產業，販售對外送員的碎片式意外傷害保險保單，法令的制定應以目前保險公司有販售並可行的保險為基礎。

二、保險同業公會表示，碎片型和全時段型保單保費差異不大。又若採行碎片型保單的行政調查證據，其成本甚至高於全時段型保單。

三、平台業者應以內部系統管理機制，篩選並與想藉「一日外送員」，獲得「終生意外險」的外送員解除合作契約，亦可避免「一次意外、五份理賠」之爭議。

四、目前已有業者購買全時段型的意外傷害險保單，保險公司收取的保費，也包含道德風險成本，顯示此規定屬可行。

勞動局呼籲平台業者，勿以成本為考量，應以外送員最佳保障為優先，落實外送員勞動權益。

(中時 )