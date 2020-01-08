美國駐伊拉克軍事基地今（8日）遭伊朗逾20枚飛彈攻擊，外界擔憂中東衝突再度擴大，推升國際油價一度飆漲逾4%，有專家認為，一旦伊朗報復引爆戰爭，油價可能上看95美元。

美國總統川普上周五（3日）下令空襲伊拉克巴格達機場，並擊殺伊朗最高軍事將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），伊朗放話將展開最嚴厲的報復行動。果不其然，伊朗今稍早對伊拉克境內的美軍基地，發動兩波空襲，至少發射逾20枚彈道飛彈進行報復。

伊朗轟炸美軍基地消息曝光後，紐約原油期貨一度暴漲逾4%，來到65.65美元；布蘭特原油期貨盤中漲破70美元大關，見到71.75美元。

CNBC報導，歐亞集團負責人Ayham Kamel認為，即使美伊只有3成的機率開戰，但若發生戰端，油價最高可能上看95美元。另有分析師Helima Croft指出，伊朗的反應將是今年市場最關鍵的焦點，他不認為，伊朗會就此罷休。

截至台北時間下午5點14分，油價早盤瘋狂漲幅後急速收歛，幾乎回跌至平盤價位，紐約原油小漲0.21%、暫報62.82美元；布蘭特原油小升0.39%、暫報68.53美元。

(中時電子報)