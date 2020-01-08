台灣火山若有異常活動，將有一套預警機制！中央氣象局表示，台灣火山數千年沒有活動，但仍有岩漿庫必須加以監測，目前已規畫完成警報流程。一旦火山異常活動觀測達2級，即會發布警報。

中央社報導，葉天降今表示，去年氣象局成立火山作業諮詢小組，邀請地調所、中研院在內的學者、專家，以及包括台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣的代表，討論火山異常活動的警報流程。

根據諮詢小組達成的共識，火山活動觀測列為0至2級共3個等級，0級是無任何徵兆、1級是須加強觀測、2級須發布警報，相關縣市會有防救災機制。

氣象局邀請台北市等4個縣市參與諮詢小組，主要是台北市有大屯山火山群，新北市及基隆市距離台北市都很近，而宜蘭縣的龜山島也是活火山。

葉天降表示，目前是透過地震觀測儀器，了解火山活動是否有異常，未來也會經由諮詢小組討論是否布建更多觀測點。

葉天降說，規畫完成的火山警報流程還要報交通部、行政院核定，希望永遠用不到。

(中時電子報)