民眾消費集章，即可兌換小提燈。（廖志晃攝）

2020南投燈會將於1月18日登場，主燈「彩燈金花．旋轉錢坤」結合錢幣樣式的鼠年小提燈，象徵鄉親大賺錢！縣長林明溱表示，除了水陸雙棲共繽紛的燈會規畫，今年更結合無人機高空煙火秀，水陸空並進綻放光芒。

林明溱表示，今年燈會將延續到2月9日，在南投縣會展中心周邊，設置15個主題區，遊客可於白天看花海、富貴錢鼠彩繪、雕藝塑型主題展，夜晚徜徉浪漫燈海、音樂幻彩水舞、浪漫情人橋與夜光花海，重慶銅梁火龍也會再度演出5場次。

今年燈會的水舞主題為「光耀久久」，以九九峰山容特色為造型，在水面搭起9座弧形結構，展現在地風景地貌，搭配高達15米的水舞展演。

南投會展中心推出雕藝塑型主題展，邀請各媒材創作藝術家，以及甄選南投新銳創作家共同聯展，超過百件雕塑藝術作品，以「山」、「溪」回應自然的呼喚，呈現雕塑大作。

連接貓羅溪兩岸的浪漫情人橋，夜晚投放七彩燈光，可在橋上欣賞燈會的璀璨，在南投會展中心室內設有富貴錢鼠的彩繪攤位，推出限量彩繪公仔組，還可帶全家一同體驗DIY彩繪。

今年結合在地商家，舉辦消費集點送提燈活動，在南投市、中興新村30個店家消費，不限金額集滿5個章就可至燈會現場兌換小提燈，每天限量100個。更多南投燈會最新消息請上官網查詢https://www.rs-event.com.tw/2020NTL/。

(中時 )