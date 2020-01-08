蘆竹區宏竹里光華街遭棄置廢棄物，環保局與警方追緝棄置者。（甘嘉雯攝）

蘆竹區宏竹里光華街8日凌晨3點多遭棄置大量事業廢棄物，由於數量龐大，也阻擋行車，當地里長通報警方及環保局進行處理，環保局出動夾子車，先緊急清理恢復道路通行，廢棄物約20噸，環保局將向行為人求償，後續將追查廢棄物來源，以及業主是否有處理許可。

里長黃國林清晨接獲里民通報，在光華街123號前道路遭棄置大量事業廢棄物，由於數量龐大，人車難以通行，民眾抱怨連連。

環保局稽查人員到場，即刻啟動應變機制，蘆竹中隊立即派出清潔隊夾子車，先緊急清理恢復道路通行，同時做好重量記錄，後續向行為人求償。

環保局初估廢棄物約20噸左右，代處理費約20萬元，將向行為人求償，而警方後續也查到34歲黃姓男子清晨開1輛貨車傾倒廢棄物，不過他因另涉竊盜案，先行移送地院開庭，警方後續再做筆錄，了解過程。

環保局表示，依據廢棄物清理法第46條第4款，未依第41條第1項規定領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，男子是個人行為還是受僱公司，還要進一步釐清。

(中時 )