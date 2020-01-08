農曆年進入倒數，「懶骨頭」模式將啟動，不論在家追劇或走春拍照，4G上網及擁有大螢幕、長續航力、優秀拍照功能的手機不可或缺！亞太電信實體及數位門市於1月10日、17日及31日每週五推出「逢五必搶」快閃方案，月付396元，大屏、大電量、廣角鏡超值手機通通0元，再送市話/網外500分鐘，月租及手機最高合計省萬元，17日及31日還有多款高CP質手機、破盤價單門號資費、免費夯家電等優惠，詳細優惠將於官網另行公告！

亞太電信數位門市即日起至1月15日推出「鼠來雙寶」資費方案，月付88元及168元分別享輕速及不限速上網吃到飽，網內通話免費、網外及市話最高送80分鐘，讓您返鄉在塞車等待過程中，輕鬆追劇不無聊，打電話拜年無負擔。

1月每逢週五(24日除外)推出「逢五必搶」快閃活動，首週五(10日)推出智慧型手機專案優惠，原596元月租，每月折200元，現在只要396元就能享有不限速上網吃到飽，網外/市話贈送500分鐘，5,000mAh 大電池、多鏡頭、廣角鏡的vivo Y12、realme 5手機，0元免費帶回家，省下超過萬元。

亞太電信數位門市即日起至1月15日針對新申辦、攜碼用戶推出「鼠來雙寶」資費方案，月付88元及168元分別享輕速及不限速上網吃到飽，網內通話免費、網外及市話最高送80分鐘，讓你追劇不無聊，打電話拜年無負擔。月租88元方案，免綁約，贈送8GB不限速上網流量，超量後享3Mbps輕速上網吃到飽，觀看網路影片、facebook社群打卡、瀏覽網頁都能暢行無阻。月租168元方案，約期24期，享不限速上網吃到飽，贈送80分鐘網外/市話分鐘數，打Game或需要大量上傳與下載影音等高速上網需求的消費者，可參考選擇。

(中時電子報)