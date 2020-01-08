善化警分局護送選票全程蒐證錄影，並要求區公所放置選票處所確實裝設監視器24小時錄影。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

善化警分局護送選票全程蒐證錄影，並要求區公所放置選票處所確實裝設監視器24小時錄影。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

2020大選將至，台南市警察局善化分局8日派遣制服警力全副武裝警戒，配合善化、安定、大內、新市區公所至印刷廠領取選票，再將領取的選票護送至轄內4個區公所，護送過程相當嚴謹，避免選票外流。

為維護選票安全，善化警分局派遣警力維護選票護送及24小時護票工作，讓這次選舉順利進行，8日派遣勤務每時段均派有刑事偵查人員及制服警力，在轄內4個區公所內全程警戒，絲毫不敢有半點馬虎。

偵查人員更是全程蒐證錄影，並要求區公所放置選票處所確實裝設監視器24小時錄影，滴水不漏，持續至投票日上午各投開票所領完選票為止。

善化警分局長方國璽表示，11日善化分局轄區共有98個投開票所，比去年增加7個，內勤人員全部出動，強力部署326名警、民力，除在投開票所周邊30公尺維護選務秩序外，也會「延長戰線」，在周邊100公尺及隱密處多加注意選舉可能情況，全力維護選舉安全。

(中時 )