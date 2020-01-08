專家預估，澳洲野火可能還得延燒數月。穆迪經濟學家指出，這場野火造成的經濟損失，將超越10年前黑色星期六大火寫下的44億美元紀錄。(美聯社)

穆迪分析今天表示，澳洲野火的經濟損失規模，預估將超過10年前「黑色星期六」野火寫下的44億美元（約台幣1334億台幣）紀錄！除了大火釀成的損害，加上空污，都將重創農業與觀光產業等行業。

穆迪分析經濟學家艾爾（Katrina Ell）指出，野火災情將進一步傷害已經疲弱的消費者信心，下個月降息的機率大幅提高。她表示，野火對災區以外更大範圍經濟面的風險，也因為火勢可能再延燒數月，而持續升高。

這場野火目前已燒毀840萬公頃土地，遠超過10年前大火的45萬公頃。當年火勢集中在人口稠密區，173人不幸罹難。艾爾說，過去的野火通常只直接影響祝融直接行經區域的經濟。但這次因為火場規模大，加上目前只是野火季初期，甚至現有火場仍有大片還沒受控制，因此總體經濟溢出效應的風險將會提高。

因長期乾旱而受直接影響的區域產業，將是最大受害者，新鮮農產品災損將造成消費者物價攀高。旅遊業災情一樣慘重，因為目前原本是旺季。觀光產業團體日前預期，重整旗鼓將高達數億美元之譜。

(中時 )