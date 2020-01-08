穆迪分析今天表示，澳洲野火的經濟損失規模，預估將超過10年前「黑色星期六」野火寫下的44億美元（約台幣1334億台幣）紀錄！除了大火釀成的損害，加上空污，都將重創農業與觀光產業等行業。
穆迪分析經濟學家艾爾（Katrina Ell）指出，野火災情將進一步傷害已經疲弱的消費者信心，下個月降息的機率大幅提高。她表示，野火對災區以外更大範圍經濟面的風險，也因為火勢可能再延燒數月，而持續升高。
這場野火目前已燒毀840萬公頃土地，遠超過10年前大火的45萬公頃。當年火勢集中在人口稠密區，173人不幸罹難。艾爾說，過去的野火通常只直接影響祝融直接行經區域的經濟。但這次因為火場規模大，加上目前只是野火季初期，甚至現有火場仍有大片還沒受控制，因此總體經濟溢出效應的風險將會提高。
因長期乾旱而受直接影響的區域產業，將是最大受害者，新鮮農產品災損將造成消費者物價攀高。旅遊業災情一樣慘重，因為目前原本是旺季。觀光產業團體日前預期，重整旗鼓將高達數億美元之譜。
(中時 )
#野火
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。