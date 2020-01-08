5G競標今（8）日已經是第21天了，3.5GHz頻段每單位暫時標金已經到41.23億元，遠超國際之前最高的義大利32.1億元，外界很擔心未來費率會不會「用不起」，不過NCC主秘蕭祈宏認為，台灣4G是全球典範，「質優且價廉」，應會延續到5G，NCC也會積極關注，並樂觀看待。

5G首波數量競價進入第21天，累計210回合，NCC表示，本日結束時暫時得標價合計1118.8億元，就快挑戰當年4G第一次釋照的天價標金1186億元。

本日10個回合之中，3.5GHz分別有3個回合沒有業者提出需求，僅一次達到下一回合單價升1.03倍的標準，比過去幾日少，但仍沒有達到三個頻段、連續兩回合無業者提出需求的結標門檻。

蕭祈宏指出，3.5GHz部分標金，台灣現在已經突破40億元，確實是全球最高了，而5G戰況目前還「僵持不下」。他說，NCC立場應該尊重商業機制，不過還是呼籲電信業者要理性、冷靜，畢竟後續建設和資安維護都需要很多經費，希望業者考慮到整體成本。

至於外界關切未來5G資費會不會貴到用不起？蕭祈宏表示，NCC抱持著不同看法，台灣在通訊建設是全球典範，4G擁有最質優、價廉的服務，相信5G也會是如此。同時NCC會秉持四大有效政策工具來關切這方面，希望民眾樂觀期待。

也有學者質疑，5G競標機制是否有問題，蕭祈宏認為「沒有」，他指出，4G第一波標了40天，5G目前21天，電信業者雖有認為加速機制太快實施的聲音，但也不願退讓，也可能是業者對市場樂觀、認為5G設備技術已經成熟到適合營運，才造成NCC「低估」。

NCC表示，各頻段暫時得標情形，3.5GHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價1102.32億元，其中18個單位頻寬以當前回合價(第210回合) 41.23億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升353.6％；28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標16個單位頻寬，暫時得標價16.48億元，其中16個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1.8GHz頻段暫無得標頻寬。

(中時 )