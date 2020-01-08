劉家昌陪洪秀柱掃街拜票

國民黨台南市第六選區立委候選人洪秀柱力拚勝選，今天下午在資深音樂人劉家昌陪同下，走進東區崇義黃昏市場拜票，受到許多粉絲歡迎；劉家昌推崇柱柱姐人格偉大，是社會楷模，這個年紀還站出來，值得年輕人效法，自己一生沒有從事很多政治活動，這次掃街也是第一次，他今天也在臉書發表新歌《國旗》，「誰支持中華民國，我就支持誰，洪秀柱、韓國瑜都是，所以支持這二位。」

劉家昌說，自己一生沒從事太多政治活動，但感佩柱柱姐的人格，今天也發表新歌《國旗》，柱柱姐堅持中華民國立場，韓國瑜也是，所以他支持這兩位，尤其，他也推崇是韓國瑜讓國旗空飄，重新唱國歌。

洪秀柱今天早市、黃昏市場跟站路口，晚上還要跑夜市拜票。她說，劉家昌從來沒幫政治人物掃街拜票，也沒參加任何政黨活動，專程南下陪她掃街，讓她非常感動，尤其，劉家昌大名鼎鼎，但自己也是第一次跟劉家昌見到面，因此很感謝他。

劉家昌一邊掃街拉票也一邊推薦洪秀柱，希望選戰最後階段，大家幫她拉票，讓她如願當選。

(中時 )