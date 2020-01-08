喜迎農曆春節的到來，台中各大百貨業者爭相推出新春福袋搶市！其中，2019年締造近194億歷史佳績、台灣百貨業單店龍頭-新光三越台中中港店，今年初一福袋1/16上午10點起，新光三越APP線上預購開搶！福袋總獎值超過300萬元，最大獎項是市價近50萬元的1克拉鑽石，還有電動機車、量子電視、按摩椅等大獎。

新光三越台中中港店副店長蔡雅琪表示，大年初一的新春福袋由知名雕塑家洪易創作設計，賦有招來財富語意的「錢鼠」迎春福袋，為新的一年增添新氣象。新光會員只要開啟APP線上預購，扣會員點數20點，即可以skm pay支付1,000元搶先預購價值近5,000元的福袋，限量500袋，

蔡雅琪進一步表示，台中中港店祭出總獎值超過300萬的驚喜大獎，除了每袋價值近5,000元，購買金鼠年福袋即有機會獲得festaria TOKYO GIA一克拉鑽戒（市價49.8萬元）、SAMSUNG QLED 65吋量子電視（市價15萬9,900元）、Bgreen uChair運動紓壓椅BH1（價值13萬8,000元）、宏佳騰Ai-1 Sport 電動機車（市價8萬9,800元）等500個驚喜大獎。

新光三越台中中港店表示，購買「紅吱吱福袋」並完成核銷提領，還有機會加碼再抽ELECTROLUX等精品家電全餐， PURE A9空氣清淨機、完美管家三合一吸塵器、SVAGO獨立式蒸烤箱等好禮！

此外，自即日起至1/31期間，只要扣會員點數20點，即可獲得「MINI Cooper Countryman」抽獎機會1次，新春壓軸即有機會將MINI Cooper百萬名車開回家！

(工商 )