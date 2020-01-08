華南產險董事長吳崇權於1月8日退休，遺缺由現任總經理凃志佶升任，原副總經理陳文智升任為總經理，新舊任董事長及總經理交接典禮在華南金控董事長張雲鵬的監交下，順利完成。

卸任的董事長吳崇權表示，自106年到任以來，深覺華南產險在歷任董事長、總經理及同仁們辛苦耕耘下，無論是營運績效、人才發展、公司治理、法令遵循及內部控制等，都已奠定良好的基礎，很高興有此機會與這群優秀的同仁共事，期間戮力推動的「擴大公益參與」和「提升員工福利」成效顯著，也要感謝同仁的支持與努力。

新任董事長凃志佶畢業於逢甲大學保險研究所，於產險業服務30年，業界資歷豐厚。自97年起擔任華南產險總經理至今，期間經營績效卓著，帶領公司業績不斷突破，並維持穩健獲利，近5年的每股盈餘(EPS)皆穩居市場前五名，108年簽單保費更一舉突破90億元，再創歷史新高。

於交接典禮除感謝同仁過去10幾年來一路辛勤拓展業務，努力貢獻外，凃志佶更表示，產險業目前已進入科技數位化時代，更要以「前瞻思維，主動出擊」的精神，持續精益求精，未來將與總經理陳文智及全體同仁共同打拼，朝著「擁抱數位發展，成為客戶首選、員工喜愛的幸福企業」之願景努力，為公司開創新局。

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