高雄蓮霧為全台第二大產區，以六龜區為重點栽種地區，8日高市府農業局長吳芳銘前往六龜區農會訪視，關注蜜風鈴蓮霧出口中國集貨包裝情形，當日出口1,600箱、近10公噸蓮霧至中國。

吳芳銘表示，108年高雄蓮霧外銷量達678公噸，相較107年182公噸，外銷量狠狠成長近4倍，創下歷年來新高，高雄蓮霧儼然成為外銷主力、中國市場極為搶手的農產品。

高雄六龜所種植的蓮霧、金煌芒果、木瓜以及山茶皆為聞名全台的農特產品，其中又以「蜜風鈴」蓮霧最具代表性，其外型瘦長，又稱「子彈蓮霧」，果皮呈現亮澤，是蓮霧界的纖細美人，外型十分吸睛，口感脆甜多汁，近年來逐漸成為中國首要採購的果品之一。

六龜區農會自民國91年註冊「南果美眉黑鑽石蓮霧」品牌，在良好的環境管理下外觀果粒大、色澤、甜度、口感均獲得消費者極高的評價，並曾創下在農特產展活動拍賣中心，以一盒3公斤賣到5,000元的天價，轟動全台，今年也將持續每週出口一貨櫃蓮霧至中國市場，讓南果美眉威力持續發威。

吳芳銘強調，高雄首選農產品受惠於去年所簽訂的訂單與MOU，各項農產品外銷翻倍成長，鳳梨、蓮霧外銷量創下縣市合併後歷年高成長紀錄，未來也將持續整合農友組成集團產區，以契作及計畫性生產方式穩定內外銷供應鏈，以達成各項外銷訂單成果。

(工商 )