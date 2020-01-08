jpp-KY(經寶精密)(5284)繼2018年收購法國Agiliteam集團旗下兩家專精於航太零組件公司ADB及LUTEC後，去年(2019年)底續取得法商SPEM AERO SAS經營權，並在2020年元月在法國南部Toulouse航空博物館，舉行併購簽約典禮，台灣駐法國代表處吳代表志中及泰國駐法國大使CHAROENSUWAN均應邀出席致辭及見證。

SPEM AERO SAS是法國空中巴士(Airbus)合格的第一階供應商，專精航太高階零件表面處理技術，原為ADB、LUTEC的上游廠商，產品分布於航太、高鐵，主要客戶有AIRBUS、SAFRAN、NEXTER、ALSTOM、THALES等大型法國企業，透過此次併購，除了能夠發揮法國子公司上、下游整併後的營運綜效，貼近航太產業中心，就近開發歐洲客戶，也希望透過技術的移轉，強化經寶精密表面處理的製程能力，提升母公司航太新廠的技術能力。

jpp-KY經寶精密是泰國專營精密機構件設計與製造的專業製造商，產品主要聚焦在航太、通訊、電子、交通，擁有AS9100、Nadcap(非破壞性試驗、焊接、化學皮膜)以及TS16949等航太、汽車的生產製程認證，配合航太新廠的完工於2020年申請新的Nadcap(熱處理及陽極處理)航太特殊製程認證，為配合中美貿易戰的轉單準備及航太產業深耕布局，公司於2019年底完成2億元現金增資及發行2億元可轉換公司債，目前資本額為4.37億元。

(時報資訊)