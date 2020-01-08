出道15年、從唱片製作人兼歌手升格為戲劇配樂總監的阿沁，首次挑戰為客家電視台跨年大戲《四分之3》製作配樂及主題曲、片尾曲，該劇邀來旅日台灣藝人、同時也是綾瀨遙師妹的特蕾沙（Teresa）擔任女主角，也演唱由阿沁所量身打造的片尾曲〈天空之上〉，藉由女主角歷經921大地震的波及傷害，卻仍一心追求夢想、無論遇到多少困難都不放棄的精神，該曲也成為2020年開春勵志歌曲代表作之一，同時獻給當年921大地震的受災戶，盼能永懷希望。

該曲由國語、客語混合搭配，特蕾沙坦言學客語跟學日文一樣難「不熟悉客語，同時得顧及歌唱表現和發音準確，會比較燒腦一點」，身為製作人的阿沁特地找來客語老師隨行同步翻譯，但因為客語有些字發音不標準，容易變成「髒話」，要老師全程陪同才不會唱出不該唱的字句。阿沁更笑說，錄製過程發音發錯誤打誤撞「學到最多髒話」。

阿沁指導曾赴日本受訓的新人特蕾沙演唱技巧。（核心音樂提供）

過去曾到日本受訓，特蕾沙面對阿沁還是非常緊張，她說「我錄中文歌經驗不多，這次國、客語雙聲道，既期待又緊張」，最怕聽到阿沁說「Teresa你出來我跟你說一下」，不過阿沁也帶著她調整唱歌語氣和呼吸技巧，來回三四次後終於完成錄音。

回想921大地震，特蕾沙表示「當時半夜被媽媽搖醒後衝出家門跑到空地避難，當時還一直發抖」。過去在日本受訓，特蕾沙對於日本常發生大小地震仍心有餘悸「有次晚上在跟日本同事通電話，正好碰上地震」，她當下拼命鬼叫，結果電話另一頭同事超冷靜說「喔，地震啊」，讓特蕾沙心想「難道自己要就這樣長眠在此了嗎」，不過相較日本人十分冷靜，她也笑說「對方可能覺得我大驚小怪」。〈天空之上〉國語版6日上架，《四分之3音樂輯》將於10日發行。

新人特蕾沙新歌〈天空之上〉由阿沁量身打造。（核心音樂提供）

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