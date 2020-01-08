5G首波數量競價作業今(8)日進行第21天的競價，今日結束時暫時得標價合計1118.8億元，明日持續由中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星繼續競逐，標金持續墊高，不見熄火跡象，NCC也繼續呼籲電信業者理性、冷靜，若無意外，明日5G標金恐超車2013年的4G總競標1186.5億元。

回顧2013年台灣首次4G競標，當年標金一飛衝天，最終在歷經393回合、長達40天的競價作業後，總標金衝上高達1186.5億元後落幕，如今5G在累積210回合後，就已經接近當年4G激戰393回合的標金，顯示5家電信業者目前已經陷入殺紅眼的階段。

本次5G競價自108年12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計210回合，各頻段暫時得標情形來說，3500MHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價1102.32億元，其中18個單位頻寬以當前回合價(第210回合)41.23億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升353.6%；28000MHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標16個單位頻寬，暫時得標價16.48億元，其中16個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬。

(時報資訊)