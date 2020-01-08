2019年第4季台灣地區消費者信心指標總數為97.06點，其中分項指數中分數最高為「投資股票時機」，總指數為106.28點；其次是「購買耐久性財貨時機」總指數為103.44點；第三為「家庭經濟狀況」，總指數為101.37點。

其他依序為「購買房地產時機」總指數為99.46點；「就業狀況」總指數為95.27點；「家庭儲蓄狀況」總指數為94.27點；「台灣經濟景氣」總指數為92.42點；分數最低為「物價水準」總指數為83.96點。

從絕對水準來看，三項傾向樂觀，五項傾向悲觀。(CCI子指標分數在100至200之間屬於「偏向樂觀」，CCI子指標分數在0至100之間屬於「偏向悲觀」)。調查結果反應出民眾最擔憂的是物價水準。

本次調查主要由臺北醫學大學管理學院暨大數據研究中心教授謝邦昌負責規劃及調查分析，監督台灣地區消費者信心指數之變動趨勢，自2000年開始持續至今，每季定期進行相關之調查。

謝邦昌解讀，台灣目前的消費者信心是「外冷內熱」。外面的大環境特別複雜，不論韓國或者香港的問題，還有國際局勢的問題，在在都影響著台灣。首先，很多國際上的業務都轉單過來台灣，尤其IT這方面的產業。所以台灣這一陣子的GDP的成長，還有消費信心的成長，都受到這方面的助益跟影響。

謝邦昌分析，再來就是台商回流，也促進了台灣的消費信心上漲。所以這半年來台灣股市上漲現在已經漲到1萬2000多點，然後還有房價也上漲。上述這些理由，都帶動台灣的消費者信心指數成長。

本次台灣消費者信心指數調查是由臺北醫學大學管理學院暨大數據研究中心教授謝邦昌負責規劃及調查分析，調查期間為2019年12月15日至18日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2811位台灣地區20歲以上的民眾，在95％的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

(中時 )