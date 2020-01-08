華人博士團8日舉行記者會質疑蔡總統博士論文諸多疑點未解，會中「案外案」揪出蔡總統在政治大學任教時指導的碩士生簡燕子畢業年度從民國73年一下子改成82年，大搞穿越；教育部8日傍晚緊急發出當天第二份新聞稿表示，確認國家圖書館台灣博碩士論文加值系統原先所載資訊純屬誤植，簡燕子畢業年度應是民國82年。

新黨不分區立委候選人邱毅、王炳忠去年12月10日到監察院告發，表示蔡總統兩位碩士生東吳大學林桓及政治大學簡燕子，都是1984年春天通過論文口試、該年6月畢業的碩士生。林桓現任東吳大學法律系專任副教授，簡燕子現任台中高等法院法官兼庭長。

邱毅、王炳忠質疑，教育部日前拿出核發蔡英文政大副教授資格的公文，其中明確記載蔡英文通過副教授資格審查的日期，是1986年1月15日，在蔡英文通過副教授審查、甚至還沒拿到博士學位之前，就已經在政大擔任研究生的論文指導老師，違反大學法及國內博碩士論文的指導規範。

林桓去年9月在東吳法學院的官網上已將自己的碩士畢業時間從1984年改為1985年。

教育部8日傍晚緊急發出新聞稿指出，「經交叉比對確認國家圖書館臺灣博碩士論文加值系統原先所載資訊純屬誤植，該館已據查證結果更正系統資訊。」

(旺報 )