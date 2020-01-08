鴻海創辦人郭台銘於8日下午在民眾黨不分區候選人高虹安等人的陪同下，無預警地前往基隆參加民眾黨在基隆舉行的「大眾走」活動，他現身並背著大型的「柯文哲」氣球為達成「兩大黨不過半、小黨在會能發聲」的目的現身力挺。（吳康瑋攝）

鴻海創辦人郭台銘於8日下午在民眾黨不分區候選人高虹安等人的陪同下，無預警地前往基隆參加民眾黨在基隆舉行的「大眾走」活動，他現身並背著大型的「柯文哲」氣球為達成「兩大黨不過半、小黨在會能發聲」的目的現身力挺。（吳康瑋攝）

鴻海創辦人郭台銘於8日下午在民眾黨不分區候選人高虹安等人的陪同下，無預警地前往基隆參加民眾黨在基隆舉行的「大眾走」活動，他現身並背著大型的「柯文哲」氣球為達成「兩大黨不過半、小黨在會能發聲」的目的現身力挺。（吳康瑋攝）

鴻海創辦人郭台銘於8日下午在民眾黨不分區候選人高虹安等人的陪同下，無預警地前往基隆參加民眾黨在基隆舉行的「大眾走」活動，他現身並背著大型的「柯文哲」氣球為達成「兩大黨不過半、小黨在會能發聲」的目的現身力挺，他指出，讓第三勢力在國會極大化是他的目標，並呼籲民眾要選賢與能，關注沉默的大多數。

針對外界提出他到底要支持民眾黨還是親民黨的質疑，郭台銘簡單提到，以自己的立場，他要把中間勢力極大化，人民擺中間，藍綠丟兩旁，他並強調，若又造成一黨獨大的局面，將會是「民主」開倒車退步的象徵，台灣也會很危險，他希望國會能多一點小黨及中間選民的意見，讓代表人民的聲音可以正式發聲，而自己也是為讓中間第三勢力的政黨票增加在努力造勢。

現場有記者詢問郭台銘，「2024將會與柯市長搭配嗎？」他則表示，等11日投票後再說，他相信柯市長是個非常好；值得信賴的人，老百姓如果選他，他會表達支持。

(中時 )