周錫瑋陪同雲林縣第二選區立委候選人謝淑亞到黃昏市場拜票，人氣橫掃婆婆媽媽們。（周麗蘭攝）

周錫瑋親切與攤商打招呼問候。（周麗蘭攝）

「虎哥」周錫瑋8日下午陪同雲林縣第二選區立委候選人謝淑亞到黃昏市場拜票，周錫瑋的人氣橫掃婆婆媽媽們，許多人爭相與他握手，他表示他和韓國瑜一樣，不覺得累，體力越跑越好，心情很正面。

周錫瑋陪同謝淑亞在民生南路黃昏市場逐攤拜票，助選團的婆婆媽媽們一看到他搶先握手。

周錫瑋說，他對雲林的感覺很熟悉，因為張麗善一年前競選縣長時，他就曾多次來過很多次，雲林鄉親對他已經熟悉，非常熱情，而且表達很直接，他陪張嘉郡掃街時，有人一看到他直接說「看起來跟電視都不一樣」。

媒體問他跑全台灣累不累？他表示，反而越跑體力越好，跟韓國瑜一樣，心情都是很努力很正面，「我們都覺得這一次選舉，一定能夠打一個漂亮的勝仗。」

謝淑亞形象清新，前來助選的政治明星也大多是「知識藍」，包括朱立倫、李鴻源、周錫瑋等。

李鴻源7日到競選總部為她打氣，他表示，民進黨執政3年半多，把台灣變成「共慘」，民眾日子不好過，一定要用選票下架民進黨；他喊出「遷都中台灣」讓中台灣成為行政中心，同時把優質的謝淑亞送進立法院。

(中時 )