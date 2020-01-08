屏東立委第二選區候選人張怡（黃衣）8日到周佳琪競選總部下戰帖，且還一次下2張，除敵手外還有他的議長爸爸周典論，她要政二代與背後勢力把話講清楚。（謝佳潾攝）

屏東立委第二選區候選人張怡（黃衣）8日到蘇震清競選總部下戰帖，且還一次下3張，除敵手外還有他的叔嬸蘇嘉全、洪恆珠，她要政二代與背後勢力把話講清楚。（謝佳潾攝）

屏東立委第二選區候選人張怡（黃衣）8日到蘇震清競選總部下戰帖，且還一次下3張，除敵手外還有他的叔嬸蘇嘉全、洪恆珠，她要政二代與背後勢力把話講清楚。（謝佳潾攝）

大選倒數計時，屏東立委第二選區掀起「戰帖戰」，繼蘇震清向強敵周佳琪下戰帖邀辯論後，與時代力量結盟的張怡8日也祭出戰帖術，且還一次下5張，除針對敵手周、蘇外，還有周的爸爸周典論、蘇的叔嬸蘇嘉全、洪恆珠，她要政二代與背後勢力把話講清楚，對此，周、蘇陣營都派人代收，僅以謝謝做回應。

「戰帖1張不夠看！」張怡指出，周、蘇都是政二代，一個靠爸爸、一個靠叔叔，這就是為何這場選舉會被戲稱是「議長與院長的戰爭」，幕前的這2人根本不是重點，背後角力的勢力才是關鍵，所以她要向5個人下戰帖，請他們把話一次說清楚。

張怡說，她想請問蘇震清若當選會不會落跑選縣長、是否會因誠美材案官司纏身無法正常執行職務，還有想請他教教屏東的年輕人，如何在短期內有大筆金額做投資。

話鋒一轉，她把炮火轉向立法院長蘇嘉全夫妻，她說，有關蘇家砂石場的傳聞太多，她身為「環境派」，不能接受砂石業破壞環境、剝削人民，如果蘇院長是清白的，應該把它講清楚，而洪恆珠當初攪局參選，就是為替蘇震清卡位，這齣戲太難看，屏東是大家的不是蘇家的，請蘇家給選民一個交代。

至於周佳琪部分，她說，因周佳琪常常不敢出來說話，都需要靠議長爸爸，所以想一次邀約周氏父女倆，請2人解釋到底是誰給周那麼多錢選舉，周說她只是個在傳統工廠上班的女生，那為何有這樣大的排場、這麼多布條旗幟看板？

張怡連跑蘇、周競選總部送戰帖，不料都因敵手外出跑行程而撲空，幸2陣營都有派人代收，不過蘇的助理與周的競總副總幹事李世淦，都僅以「謝謝」做回應，李說，現在大家行程多，實在沒時間辯論。

(中時 )